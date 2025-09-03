Video ¡Bomba en CU! Figura de Pumas deja el club y se marcha a Australia

Pumas femenil y Merck, empresa alemana de ciencia y tecnología con más de 355 años de vida, se aliaron en un esfuerzo conjunto para generar conciencia sobre la prevensión, la detección temprana y el manejo adecuada de la diabetes a través de la campaña: " Sácale la tarjeta roja a la diabetes".

Así lo dieron a conocer ambas instituciones este miércoles en una conferencia de prensa en las Instalaciones Ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, Jr., la popular cantera.

Será un esfuerzo conjunto que abordará tres tópicos principales la ciencia, la medicina y el deporte para buscar inspirar a la sociedad mexicana para llevar un estilo de vida más saludable.

Y es que las cifras dadas durante la plática a la que asistieron Luis Raúl González Pérez, presidente del club Universidad, y Christian von Schulz-Hausmann, director general de Merck México, son alarmantes.

El 40 por ciento de la población en México tiene prediabetes o diabetes. En números duros, el 18 por ciento tiene la enfermedad y de ellos la mitad no lo sabe. Y la mitad que lo sabe no se trata adecuadamente.

"Sacar la tarjeta roja contra esta enfermedad. Eso es precisamente lo que buscamos. Estamos sacando la tarjeta roja con objetividad, impacialidad, neutralidad. Con soporte. No con falsas interpretaciones, correctamente contra la diabetes", explicó González Pérez.

De esta manera será un esfuerzo para generar conciencia sobre la prevensión, la detección temprana y el manejo adecuado de la diabetes.

Y llevar una vida saludable, teniendo como base la correcta alimentación y la actividad física, es la base de todo.

Así, Merck proveerá herramientas para la población, incluyendo el club, como un testeo corto digital de minuto y medio para medir el nivel de riesgo personal a la enfermedad.

Además, de herramientas informativas sobre la diabetes y qué hacer para prevenirla, y tratarla adecuadamente.