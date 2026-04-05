liga mx femenil Pumas iguala con Puebla y se aleja de la Liguilla de la Liga MX Femenil El club universitario tuvo dos veces la ventaja y no supo como sostenerla.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Resumen | Pumas vs. Puebla: Las universitarias casi eliminadas de la liguilla

Pumas se puso dos veces al frente en el marcador y no pudo sostenerlo ante un Puebla combativo que nunca dio por entregado el partido pese a no jugarse nada.

El duelo de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil se jugó en el Estadio Olímpico Universitario.

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Y es que con este resultado, las universitarias están práticamente eliminados del torneo con sus 21 puntos y su décimo sitio en el Clausura 2026.

Las del Pedregal, se pusieron al frente a los 23 minutos del juego con un tanto de Cristina Torres, pero Liliana Fernández, a los 44, empató las acciones para las de La Franja.

Más tarde, a los 66, Angelina Hix volvió a adelantar a las felinas y a los 80, Miriam García volvió a empatar el partido.

Puebla llegó a 10 unidades y a falta de un partido para su causa por jugarse en el Clausura 2026 está en el sitio 15.

Para que Pumas pueda tener todavía alguna opción de avanzar a la Liguilla, Tijuana y FC Juárez deberán perder los partidos que le restan en la campaña, los de la jornada 16, los de la 17 e incluso Juárez el pendiente que tiene ante Chivas de la Jornada 11.

Y por supuesto ganar a Cruz Azul en la fecha 17.