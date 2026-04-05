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    Pumas iguala con Puebla y se aleja de la Liguilla de la Liga MX Femenil

    El club universitario tuvo dos veces la ventaja y no supo como sostenerla.

    Por:
    TUDN
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    Video Resumen | Pumas vs. Puebla: Las universitarias casi eliminadas de la liguilla

    Pumas se puso dos veces al frente en el marcador y no pudo sostenerlo ante un Puebla combativo que nunca dio por entregado el partido pese a no jugarse nada.

    El duelo de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil se jugó en el Estadio Olímpico Universitario.

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    Y es que con este resultado, las universitarias están práticamente eliminados del torneo con sus 21 puntos y su décimo sitio en el Clausura 2026.

    Las del Pedregal, se pusieron al frente a los 23 minutos del juego con un tanto de Cristina Torres, pero Liliana Fernández, a los 44, empató las acciones para las de La Franja.

    Más tarde, a los 66, Angelina Hix volvió a adelantar a las felinas y a los 80, Miriam García volvió a empatar el partido.

    Puebla llegó a 10 unidades y a falta de un partido para su causa por jugarse en el Clausura 2026 está en el sitio 15.

    Para que Pumas pueda tener todavía alguna opción de avanzar a la Liguilla, Tijuana y FC Juárez deberán perder los partidos que le restan en la campaña, los de la jornada 16, los de la 17 e incluso Juárez el pendiente que tiene ante Chivas de la Jornada 11.

    Y por supuesto ganar a Cruz Azul en la fecha 17.

    Video ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Hix! Cabezazo letal para poner el 2-1 en el marcador

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