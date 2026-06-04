    Liga MX Femenil

    Revelan fecha del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

    La Liga MX Femenil igual anunció la sede y el horario del partido, a falta de información de boletos.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX Femenil: Fecha, sede y horario del Campeón de Campeonas

    La Liga MX Femenil hizo oficial a través de un comunicado de prensa el partido del Campeón de Campeones de América vs. Tigres.

    El encuentro pondrá frente a frente a las últimas dos campeones del futbol femenino, América en el Clausura 2026 ante Rayadas y Tigres frente a las propias Águilas en el Apertura 2025, esto por el primer título de la temporada en México.

    PUBLICIDAD

    Fecha y sede del Campeón de Campeonas


    San Antonio será la sede del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil de América vs. Tigres a jugar el próximo 26 de julio en el territorio de los Estados Unidos.

    El encuentro, que enfrentará a las campeonas de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente, se llevará a las 18:30 horas CT México (20:30 horas ET en Estados Unidos).

    La sede del compromiso será Toyota Field, lo que reafirma el compromiso de la Liga MX Femenil de su marca y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad mexicana e hispana en los Estados Unidos.

    "Estamos contentas de dar un paso más hacia nuestro objetivo de posicionar la marca en Estados Unidos y conectar con la afición. Es un orgullo que el Campeón de Campeonas vuelva a celebrarse en San Antonio, una ciudad con la que hemos construido una relación muy especial.

    "Sin duda, la pasión con la que nuestra comunidad vive el futbol y el respaldo que hemos encontrado en esta plaza con el Grupo Spurs, a quienes agradecemos las facilidades, hacen de este escenario el lugar ideal para seguir acercando la Liga MX Femenil a nuestros aficionados fuera de México", se lee en el comunicado de prensa.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    Y llegaron de noche
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX