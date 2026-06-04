Liga MX Femenil Revelan fecha del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil La Liga MX Femenil igual anunció la sede y el horario del partido, a falta de información de boletos.

Video Liga MX Femenil: Fecha, sede y horario del Campeón de Campeonas

La Liga MX Femenil hizo oficial a través de un comunicado de prensa el partido del Campeón de Campeones de América vs. Tigres.

El encuentro pondrá frente a frente a las últimas dos campeones del futbol femenino, América en el Clausura 2026 ante Rayadas y Tigres frente a las propias Águilas en el Apertura 2025, esto por el primer título de la temporada en México.

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Fecha y sede del Campeón de Campeonas



San Antonio será la sede del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil de América vs. Tigres a jugar el próximo 26 de julio en el territorio de los Estados Unidos.

El encuentro, que enfrentará a las campeonas de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente, se llevará a las 18:30 horas CT México (20:30 horas ET en Estados Unidos).

La sede del compromiso será Toyota Field, lo que reafirma el compromiso de la Liga MX Femenil de su marca y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad mexicana e hispana en los Estados Unidos.

"Estamos contentas de dar un paso más hacia nuestro objetivo de posicionar la marca en Estados Unidos y conectar con la afición. Es un orgullo que el Campeón de Campeonas vuelva a celebrarse en San Antonio, una ciudad con la que hemos construido una relación muy especial.