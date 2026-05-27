Liga MX Femenil Villacampa revela lo que le dijo Azcárraga tras ‘doblete’ con América Femenil El DT español habló sobre su posible futuro al frente del club tras el título de Liga MX Femenil y de la Concacaf W, para ello llenó de velas su casa.

Video ¿Se queda Ángel Villacampa en el América Femenil? Emilio Azcárraga ya le pidió el bicampeonato

Ángel Villacampa rompió una racha negativa de Finales perdidas luego de que consiguió el título del Clausura 2023 cuando derrotó al Pachuca para conseguir su segundo campeonato ganado de la Liga MX Femenil en la corta historia de la división.

América Femenil conquistó la Liga MX Femenil del Clausura 2026 y el título de la Concacaf W frente al Washington Spirit de Estados Unidos en un ‘Final Four’ disputado en el Estadio Hidalgo de Pachuca.

PUBLICIDAD

Ante los logros, Ángel Villacampa, director técnico del América Femenil, habló de su posible continuidad en el club y hasta habló con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, de quien dijo ya hasta le exigió la siguiente copa.

“Los valores de este club realmente empatan conmigo en todo, absolutamente. El otro día estuvimos celebrando con el patrón, con el señor (Emilio) Azcárraga y ya nos dijo por la Copa; ¡espérame, por otra más, que esto no pare! Es que esa mentalidad ganadora realmente es donde más a gusto me siento.

“Creo que toda esa presión que hemos tenido este tiempo no vale para cualquiera, no cualquiera vale para el América, lo hemos dicho muchas veces. Pasa con cuerpo técnico, pasa con jugadoras pero una vez que entiendes todo y lo comprendes todo, es mucho más sencillo”, comentó Ángel Villacampa a Sara Zetune y Paty Terán en TU Femenil.

ÁNGEL VILLACAMPA RECURRIÓ A ‘MEDIOS SOBREHUMANOS’ PARA GANAR EL TÍTULO CON AMÉRICA FEMENIL

Después del título del Clausura 2023 en la Liga MX Femenil, América Femenil perdió cuatro Finales del campeonato mexicano, dos ante Tigres, uno frente a Pachuca y otro ante Rayadas; hasta ganar el del Clausura 2026 frente a Monterrey Femenil.

Además, perdió un Campeón de Campeonas 2022-2023 frente a Tigres Femenil con un paupérrimo 3-0, sin goles de por medio.

“Sí, sí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Tengo mi casa llena de velas. No sabes la cantidad de veces que hemos ido a comprar velas de todo tipo, de mal de ojo, de, pues, bueno, mil cosas, de verdad. Pero porque creíamos que había, ya llegaba un momento que incluso ni la táctica ni la técnica ni la preparación, había cosas que, bueno, que en el fútbol no se puede controlar, pero qué buena vibra, qué buenas sensaciones, qué alegría del vestidor, que ese es otro punto muy importante, que no se está muy unida.

PUBLICIDAD

“Él decía antes que la llegada, las jugadoras lesionadas, que habían estado mucho tiempo lesionadas realmente fueron un chute de energía que se fuesen recuperando en momentos, pues que eran complicados, que tenían menos jugadores, y su regreso también fue muy importante para para el crecimiento de del vestidor y del equipo. Así que, al final, se hizo la tormenta perfecta, y ahora toca disfrutarlo”, comentó Ángel Villacampa en TU Femenil.