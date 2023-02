Marina Gutiérrez señala que Liga MX Femenil debe ser independiente al descenso varonil

"Los resultados solos han ayudado a manejar eso con los clubes, ves que sale un partido en televisión abierta y alcanza récords históricos por encima de la mejor liga del mundo que es la NWSL, que ves un Estadio Azteca con 55 mil personas, y ves a los dueños ahí, a los presidentes ahí, solitos se dan cuenta que tienen una gran oportunidad de negocio de dos equipos profesionales. Nosotros le damos esos datos a los clubes. Hay un modelo económico que Mikel Arriola tiene muy estudiado que se les brinda cada 6 meses a los clubes para ver qué mejorar. Y el área comercial es indispensable, si no hay un retorno de inversión, cualquier CEO te va a decir “ya no da para la cartera”. Otra parte es trabajar esta área para generar sus propios activos y empezar a generar retorno de inversión; hemos ido buscando eso porque tenemos que lidiar con las marcas que quieren una responsabilidad social y no somos una responsabilidad social", aclaró.