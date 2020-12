"Ha estado sobre la mesa, no es nuevo, es una necesidad que los mismos equipos se vayan alimentado, tener nuevas jugadoras mejor formadas, más procesos para que el salto no sea tan grande a la liga; es positivo tener una categoría sub 17, ya deberíamos tener algunos torneos, por la pandemia se retrasó, como el torneo de Copa que fue en una sola sede, era una de las intenciones y es necesario", dijo.