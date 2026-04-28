Liga MX Femenil Así se juega y puedes ver los Cuartos de Final de la Liguilla de Liga MX Femenil Esta es la agenda para los compromisos de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Video Fechas y horarios de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil definió fechas y horarios de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 para que miles de aficionados sigan la Fiesta Grande del futbol mexicano.

América finalizó como el líder general tras vencer a Pachuca el pasado viernes gracias a la derrota en el Clásico Regio de Rayadas ante Tigres por goleada incluida.

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En TUDN y ViX podrás disfrutar algunos de los partidos de los Cuartos de Final y acá te decimos la agenda completa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX FEMENIL



La actividad de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el miércoles 29 de abril y terminará el domingo 3 de mayo.

PARTIDOS DE IDA

Cruz Azul vs. Rayadas

El partido se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países pór ViX.

Juárez vs. América

El partido se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas del Centro de México por FOX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por Fox Deportes.



Chivas vs. Pachuca

El partido se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 19:07 del Centro de México por FOX; a las 21:07 horas ET, 20:07 horas CT y 18:07 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por Telemundo.



Toluca vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 21:00 del centro de México por Canal 9, TUDN y Disponible en ViX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

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PARTIDOS DE VUELTA

América vs. Juárez

El partido se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 15:55 horas del Centro de México por Canal 9, TUDN y Disponible en ViX; a las 17:55 horas ET, 16:55 horas CT y 14:55 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX..

Rayados vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el sábado 2 de mayol a las 18:15 horas del Centro de México y a las 20:15 horas ET, 19:15 horas CT y 17:15 horas PT en Estados Unidos, en ambos países pór ViX.

Tigres vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 19:00 del Centro de México por FOX; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes.



Pachuca vs. Chivas