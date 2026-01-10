    Guadalajara

    Cruz Azul y Chivas firman empate en Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

    Ambas escuadras no pudieron aumentar sus rachas ganadoras en el inicio del torneo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Se neutralizan! Cruz Azul y Chivas no se hacen daño en la J2

    Cruz Azul y Chivas no pasaron del empate en la Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil, pero mantienen el paso invicto hasta el momento.

    Uno de los partidos que más prometía para la segunda fecha del recién inaugurado torneo del futbol mexicano femenil profesional quedo a deber a los cientos de aficionados que se dieron cita en el Estadio Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Cruz Azul (F)

    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX
    1 mins

    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX

    Liga MX Femenil
    ¡Cruz Azul saca valioso empate ante Tigres en Liga MX Femenil!
    1 mins

    ¡Cruz Azul saca valioso empate ante Tigres en Liga MX Femenil!

    Liga MX Femenil
    ¡Liga MX Femenil revela fecha y horarios de los cruces de Semifinales!
    1:16

    ¡Liga MX Femenil revela fecha y horarios de los cruces de Semifinales!

    Liga MX Femenil
    Fecha y horarios: ¿Cuándo se juegan los partidos de Semifinales de Liga MX Femenil?
    1 mins

    Fecha y horarios: ¿Cuándo se juegan los partidos de Semifinales de Liga MX Femenil?

    Liga MX Femenil
    Clásico Nacional en Semis de la Liga MX Femenil
    1:21

    Clásico Nacional en Semis de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025
    2 mins

    Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025

    Liga MX Femenil
    ¡Espectacular atajada de Alejandría Godínez! Se salva Cruz Azul
    1:17

    ¡Espectacular atajada de Alejandría Godínez! Se salva Cruz Azul

    Liga MX Femenil
    ¡Doblete de Charlyn Corral! Pachuca toma la ventaja 1-2
    1:38

    ¡Doblete de Charlyn Corral! Pachuca toma la ventaja 1-2

    Liga MX Femenil
    ¡Pachuca responde! Charlyn Corral puntea para el empate a un gol
    1:51

    ¡Pachuca responde! Charlyn Corral puntea para el empate a un gol

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul vs. Juárez, resumen y goles del partido de Liga MX Femenil
    1 mins

    Cruz Azul vs. Juárez, resumen y goles del partido de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil

    La Máquina lucía como favorita no solo por la cantidad de refuerzos contratados para este torneo, sino porque venían de golear 0-5 a León a domicilio en el arranque del certamen.

    Mía León, Cheli Torres, Karol Arcanjo, Macri Montaño, Michaela Abam y América Frías ficharon con Cruz Azul como refuerzos de lujo.

    Por otra parte, Chivas tampoco llegaba en calidad de víctima, ya que el Rebaño también se reforzó con tremendas futbolistas y también inició el torneo con una contundente victoria sobre Atlético San Luis.

    Mayra Pelayo recuperada de su lesión, Eva González, procedente de FC Juárez, y la leyenda Cristina Ferral, zaguera central y campeona con Tigres en múltiples ocasiones, se integraron a Chivas para este año.

    Los poderíos de ambas escuadras se neutralizaron en la cancha de la sede cruzazulina en Morelos y los goles faltaron pese al casi lleno completo del inmueble.

    Con el punto repartido, Cruz Azul llegó a la cima del torneo con 4 puntos gracias a su diferencia de goles, seguidos de Pumas y Guadalajara con 4 puntos, respectivamente.

    Relacionados:
    GuadalajaraLiga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX