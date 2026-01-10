Guadalajara Cruz Azul y Chivas firman empate en Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil Ambas escuadras no pudieron aumentar sus rachas ganadoras en el inicio del torneo.

Video ¡Se neutralizan! Cruz Azul y Chivas no se hacen daño en la J2

Cruz Azul y Chivas no pasaron del empate en la Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil, pero mantienen el paso invicto hasta el momento.

Uno de los partidos que más prometía para la segunda fecha del recién inaugurado torneo del futbol mexicano femenil profesional quedo a deber a los cientos de aficionados que se dieron cita en el Estadio Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos.

La Máquina lucía como favorita no solo por la cantidad de refuerzos contratados para este torneo, sino porque venían de golear 0-5 a León a domicilio en el arranque del certamen.

Mía León, Cheli Torres, Karol Arcanjo, Macri Montaño, Michaela Abam y América Frías ficharon con Cruz Azul como refuerzos de lujo.

Por otra parte, Chivas tampoco llegaba en calidad de víctima, ya que el Rebaño también se reforzó con tremendas futbolistas y también inició el torneo con una contundente victoria sobre Atlético San Luis.

Mayra Pelayo recuperada de su lesión, Eva González, procedente de FC Juárez, y la leyenda Cristina Ferral, zaguera central y campeona con Tigres en múltiples ocasiones, se integraron a Chivas para este año.

Los poderíos de ambas escuadras se neutralizaron en la cancha de la sede cruzazulina en Morelos y los goles faltaron pese al casi lleno completo del inmueble.