concacaf w champions cup América Femenil derrota al Washington Spirit y se proclaman campeonas de la Concacaf W Champions Cup Las Águilas femeniles se recuperan de una voltereta en la complementaria y remontan para llevarse el preciado trofeo de la Concacaf a sus vitrinas.

. Imagen Mexsport

En un juego que resultó espectacular, con grandes goles, volteretas y mucho sufrimiento por momentos, el América Femenil terminó por golear 5-3 al Washington Spirit y se proclamó monarca de la Concacaf W Champions Cup en su segunda edición.

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Después de mucha insistencia, a los 22 minutos, tras una extraordinaria diagonal de la muerte desde banda izquierda, apareció Aylin Avilez de frente al arco, conectó la de gajos y la mandó guardar para el 1-0 en favor del América.

Y la inercia continuó cinco minutos después con una genialidad de Geyse, quien se metió al área tras llevarse a varias defensas, sacó el fogonazo y puso el segundo tanto de las Águilas.

Sin embargo, a los 30 minutos vino la reacción del Spirit por parte de Sofía Cantore, quien probó suerte desde larga distancia y sorprendió a la guardameta de las Águilas, quien nada pudo hacer para evitar el 2-1 en la pizarra.

Apenas comenzaba el segundo tiempo y en un pase preciso a la banda derecha Rose Kouassi se llevó a la defensa americanista, se metió al área y fusiló a la portera para emparejar los cartones 2-2 y revivir al Washington Spirit.

Las de la Liga MX Femenil no supieron reaccionar ante el tempranero empate y al 58' en una entrada por derecha, la misma Rose Kouassi sacó el fogonazo, mismo que la portera no logró desviar a pesar de que alcanzó a tocar, para conseguir su doblete y la voltereta en el encuentro.

Pero en esta ocasión sí hubo respuesta rápida y, dos minutos después, en un enorme error de la portera del Spirit, Geyse le rebotó el balón cuando iba a despejar casi desde la línea de meta y lo mandó a la red para el 3-3 en la pizarra.

Ese gol trajo al América de vuelta a la cancha después del golpe anímico que había recibido en los primeros minutos de la complementaria y al 79' en una llegada por izquierda, nuevamente Camberos se llevo a la zaga del Washington, sirvió al corazón del área y ahí apareció Irene Guerrero para el 4-3 en una nueva voltereta.