DT de América Femenil dice que Kenti Robles lo animó a venir a México y le lanza 'guiño'

"Es el campo el que te pone las jerarquías, no voy a regalar nada, tampoco nos vamos a convertir en un canalla, el campeonato es largo y no nos la podemos jugar con 11, lo que vamos aprender es mantener muy viva a toda la plantilla, darle vida, la jerarquía es la que se gane, independientemente es que las conozco, he dicho de Alison (González) porque debe ser un estandarte para nosotros", apuntó.