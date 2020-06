Alondra González quiere volver a América, pero le 'tiró' a Leo Cuéllar

"Te hace dudar de tus capacidades, recuerdo un partido en el que entré con mucho coraje. Se lesionó Moni (Rodríguez), él volteó a la banca y yo como que levantaba la mano pero no hacía el cambio y cuando entré pensé 'no te tengo que demostrar nada a ti, sino a mí, demostrarme que puedo portar la camiseta del más grande de México', aseguró.

González continuó, "me dio mucho coraje que no creyera en mí pero entendí que así yo volara o saltara 5 mil kilómetros, si no le gustas a un entrenador, no le gustas y ya, aprendí muchísimo con él".