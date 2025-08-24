Afición americanista se vuelca por autógrafo de Mapi León en amistoso
Barcelona derrotó al América, pero eso no impidió la entrega de las fans de las Águilas.
La afición de América Femenil se volcó con Mapi León tras el partido amistoso entre Barcelona y las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Luego de que las catalanas se impusieran 2-1 al América en su segundo y último partido de su corta gira por México, Mapi León fue una de las preferidas por las aficionadas americanistas para tomarse la foto y plasmar su firma en sus playeras.
Las fanáticas pidieron a gritos a la jugadora del Barcelona desde las gradas para que se acercara y pudiera regalar algunas fotos para el recuerdo y autógrafos.
Mapi León se dio el tiempo de convivir varios minutos con la afición, que agradeció el gesto de la futbolista catalana pese a que su equipo derrotó al América de Villacampa.
Barcelona cerró su gira por México con dos partidos en tres días. El viernes, las blaugrana se impusieron a las Estrellas de la Liga MX, en Monterrey, por la vía de los penales.
Para este domingo, Barcelona tuvo que viajar a la capital mexicana para jugar su segundo y último partido amistoso de su gira exprés en el Estadio Ciudad de los Deportes.