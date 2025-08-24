Video ¡Locura total! Aficionadas se abalanzan por una firma de Mapi León

La afición de América Femenil se volcó con Mapi León tras el partido amistoso entre Barcelona y las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Luego de que las catalanas se impusieran 2-1 al América en su segundo y último partido de su corta gira por México, Mapi León fue una de las preferidas por las aficionadas americanistas para tomarse la foto y plasmar su firma en sus playeras.

PUBLICIDAD

Las fanáticas pidieron a gritos a la jugadora del Barcelona desde las gradas para que se acercara y pudiera regalar algunas fotos para el recuerdo y autógrafos.

Mapi León se dio el tiempo de convivir varios minutos con la afición, que agradeció el gesto de la futbolista catalana pese a que su equipo derrotó al América de Villacampa.

Barcelona cerró su gira por México con dos partidos en tres días. El viernes, las blaugrana se impusieron a las Estrellas de la Liga MX, en Monterrey, por la vía de los penales.