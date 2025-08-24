    liga mx femenil

    Afición americanista se vuelca por autógrafo de Mapi León en amistoso

    Barcelona derrotó al América, pero eso no impidió la entrega de las fans de las Águilas.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Locura total! Aficionadas se abalanzan por una firma de Mapi León

    La afición de América Femenil se volcó con Mapi León tras el partido amistoso entre Barcelona y las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Luego de que las catalanas se impusieran 2-1 al América en su segundo y último partido de su corta gira por México, Mapi León fue una de las preferidas por las aficionadas americanistas para tomarse la foto y plasmar su firma en sus playeras.

    PUBLICIDAD

    Las fanáticas pidieron a gritos a la jugadora del Barcelona desde las gradas para que se acercara y pudiera regalar algunas fotos para el recuerdo y autógrafos.

    Mapi León se dio el tiempo de convivir varios minutos con la afición, que agradeció el gesto de la futbolista catalana pese a que su equipo derrotó al América de Villacampa.

    Barcelona cerró su gira por México con dos partidos en tres días. El viernes, las blaugrana se impusieron a las Estrellas de la Liga MX, en Monterrey, por la vía de los penales.

    Para este domingo, Barcelona tuvo que viajar a la capital mexicana para jugar su segundo y último partido amistoso de su gira exprés en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Más sobre Barcelona (F)

    1 min
    Resumen América Femenil vs. Barcelona Femenil: Goles y resultado de partido amistoso

    Resumen América Femenil vs. Barcelona Femenil: Goles y resultado de partido amistoso

    1:16
    Charlyn Corral tuvo que ser operada tras recibir fuerte golpe

    Charlyn Corral tuvo que ser operada tras recibir fuerte golpe

    2 min
    Liga MX Femenil vs. Barcelona, resumen y goles del Duelo de Estrellas

    Liga MX Femenil vs. Barcelona, resumen y goles del Duelo de Estrellas

    1 min
    Barcelona Femenil regresa a México para disputar dos juegos amistosos

    Barcelona Femenil regresa a México para disputar dos juegos amistosos

    1 min
    América Femenil se refuerza con campeona de Champions League con Barcelona

    América Femenil se refuerza con campeona de Champions League con Barcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD