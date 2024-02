México, que no se clasificó para el Mundial del año pasado , terminó como líder del Grupo A de la Copa Oro, mientras que Estados Unidos acabó segundo. Ambos equipos avanzaron a la ronda eliminatoria.

El estratega del Tri femenil celebró el notable triunfo de sus dirigidas ante Estados Unidos pero aseguró que deben seguir ganando en el torneo, si no esta victoria no tendrá mayor relevancia.

"Si perdemos en cuartos de final, entonces la bonita victoria de hoy no sirve de nada", dijo López Ramos a través de un traductor. "Espero que no sea un momento aislado", añadió.

Entrenadora de Estados Unidos asegura que asumiran su responsabilidad

"Creo que esto demuestra lo mucho que ha avanzado el futbol y que ya no hay partidos fáciles. Y si no nos ocupamos de las cosas y no ejecutamos, es de esperar", dijo la entrenadora de la selección femenil de USA, Twila Kilgore.