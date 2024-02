La mexicana Lizbeth Ovalle, mediocampista de Tigres Femenil, reveló que ha tenido ofertas para emigrar a Europa, pero que las ha rechazado porque ama el club, la ciudad de Monterrey y por el crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil en los últimos años.

“La verdad sí he tenido ofertas, no te voy a decir los equipos, pero sí he tenido ofertas. Si yo no me he querido ir es porque amo el club, estoy súper contenta con Tigres, con la ciudad, por todo lo que me han dado, por todo lo que he dado.

“Sin embargo, sí es un sueño emigrar algún día, no sé qué día, no sé si me voy a ir por un año, dos años, si me vaya una temporada y regrese. Al final no sé que va a pasar, pero por lo pronto, no he ido porque no he querido”, mencionó la futbolista de 24 años en rueda de prensa.

Ovalle, segunda máxima goleadora de Tigres con 97 goles, negó que su decisión se trate de conformismo y dejó en claro que si no se ha ido del cuadro felino es porque ella no ha querido.

“Algunos van a decir que es conformismo, la verdad es que yo no lo veo así. La Liga va creciendo, cada vez hay mejor nivel, siento que si mi lugar es aquí, aquí me voy a quedar y si algún día me toca ir, me voy a ir. Estoy tranquila y contenta”, señaló.

Cabe recordar que, el español Ángel Villacampa, entrenador del América Femenil, declaró hace unos días que Lizbeth Ovalle es una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil y que tiene el nivel para jugar en los mejores equipos del mundo.

“Yo creo que Ovalle podría jugar en cualquier equipo, en el Real Madrid, en el Barca, o en cualquier equipo en Europa, podría jugar perfectamente.

"Va a pasar porque el nivel que está adquiriendo es cada vez mejor y se está visualizando a la Liga y es cuestión de tiempo”, comentó Villacampa para Fox Sports.