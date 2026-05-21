Concacaf W Champions Cup América va por el doblete ante Washington Spirit en la Concacaf W Champions Cup 2026 La Gran Final se disputará en el Estadio Hidalgo de Pachuca, donde las azulcremas intentarán sumar otro título en menos de una semana.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América vs. Washington Spirit por la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026

América Femenil buscará el doblete frente a Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup, que se disputará el próximo sábado en el Estadio Hidalgo.

En una doble jornada internacional que se realizó en la Bella Airosa, las Águilas sellaron su pase tras vencer 4-1 al Gotham FC.

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Para la segunda semifinal, el cuadro femenil de Pachuca Femenil esperaba aprovechar la localía y avanzar a una final netamente mexicana; sin embargo, no pudo convertir sus oportunidades y un error defensivo terminó por darle al conjunto estadounidense el pase al partido por el título.

¿Cómo fue el gol del Washington Spirit?

El tanto del Spirit se produjo al minuto 81, luego de que la delantera paraguaya Claudia Martínez, de apenas 18 años, aprovechó un rebote tras un pase filtrado que la arquera de las Tuzas no pudo controlar.

Martínez nunca perdió de vista la pelota y, con un toque sutil, la mandó al fondo de la portería.

De esta manera, las azulcremas buscarán su segundo título en menos de una semana, luego de que hace unos días se consagraron campeonas del Clausura 2026 tras vencer a Monterrey.