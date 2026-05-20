    Scarlett Camberos

    América vence 3-1 al Gotham FC y está en la Final de la Concacaf W Champions Cup

    Ganó en las Semifinales con una estupenda actuación de Scarlett Camberos y Geyse Ferreira.

    Por:Omar Carrillo
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    Video América vence 3-1 a Gotham y está en la Final de la Concacaf W Champions Cup

    América sigue en plan grande y tras su título en la Liga MX femenil jugará la final de la Concacaf W Champions Cup luego de vencer 4-1 al Gotham FC en las Semifinales del torneo en partido celebrado este miércoles en el Estadio Hidalgo.

    La noche fue toda de las Águilas y se coló a la final gracias a estupendas actuaciones de Scarlett Camberos y Geyse Ferreira. La primera marcó un triplete y la segunda metió tres asistencias de los cuatro tantos del América.

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    El primero y segundo gol fueron una calca uno del otro, balón filtrado de Geyse y definición a sangre fría de Camberos. A los 20 minutos y a los 56.

    La tercera anotación cayó a los 69 y Ferreira en esa oportunidad combinó con Aylin Aviléz. El cuarto tanto, fue un penal que marcó Camberos a los 88, pero tras una falta sobre Sarah Luebbert que era fuera del área.

    El único tanto del partido para Gotham FC fue obra de Esther González a los 47.

    La mala nota de la noche fue la lesión de la arquera titular del conjunto estadounidense, Ann-Katrin Berger, que terminó en el hospital tras un choque con Camberos al final de la primera mitad.

    En menos de una semana, América buscará un título más el próximo sábado cuando dispute la final de la Concacaf, lo hará ante el ganador de Pachuca vs. Washington Spirit que se juega este mismo miércoles.

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