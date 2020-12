Sergio Pérez recibe montones de felicitaciones por su llegada a Red Bull

Luego de que Red Bull hiciera oficial la contratación del mexicano Sergio Pérez para la próxima temporada en la Fórmula 1 ; las felicitaciones para el piloto mexicano no han parado en las distintas redes sociales.

Los mensajes para Sergio Pérez proceden no sólo del ámbito automovilístico sino también de algunas otras disciplinas como el futbol, una de las pasiones del piloto Tapatío.



El piloto español Carlos Sainz le escribió de una manera muy particular, luego del anuncio de la escudería de los toros rojos: “Very happy for Checo. @SChecoPerez me alegro por ti cabrón”.