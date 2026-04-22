Inter Miami CF Real Salt Lake vs. Inter Miami EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS 2026 El equipo de Lionel Messi se pone a prueba ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste y que no ha perdido en casa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Germán Berterame y Lionel Messi lideran triunfo de Inter Miami

El Real Salt Lake recibe al Inter Miami de Lionel Messi en un partido de altas expectativas en la MLS, pues se enfrentan clubes que pondrán a prueba sus buenas rachas.

El Inter sigue sin perder pese a la salida de Mascherano, pero los empates han predominado sus últimos resultados. En tanto que sus rivales cuentan con una racha ganadora en cuatro de sus últimos cinco disputados.

PUBLICIDAD

REAL SALT LAKE NO HA PERDIDO EN CASA

La prueba se vuelve más dura aún, ya que el Real Salt Lake no ha perdido en casa esta temporada. Aunque el Inter Miami no ha caído tampoco como visitante y es fuera de casa donde le ha ido mejor.

Los locales tienen tres posibles bajas para este juego y cuatro lesionados, lo que podría complicar su desempeño y podría ser aprovechado por el equipo de Florida.

ACCIONES DEL REAL SALT LAKE VS INTER MIAMI:

Berterame hace tremenda falla y el partido sigue igualado

(50' | 0-0) Messi se mete entre tres y deja el balón a Berterame que solo dentro del área remata de parte interna con muy poca fuerza y fuera de la portería.

Inicia la segunda mitad en el First American Field

(45' | 0-0) Arranca la segunda parte bajo un fuerte frío.

Medio tiempo

(45'+4' | 0-0) Termina la primera mitad sin goles.

Se salvan los locales en remate de Messi

(21' | 0-0) Remate de Messi busando el poste izquierdo del portero quien reacciona y evita el gol del Inter.

Inicia el partido en Salt Lake