'Checo' Pérez señaló el motivo por el que no logró el podio en Portugal

"Hoy he tenido una carrera bastante ocupada durante todo el tiempo. Lando (Norris) logró adelantarme en la cuarta curva, pero pensé que había sacado las cuatro ruedas de su coche fuera de la pista. Así que no me defendí, pensando que me tendría que devolver la posición, por rebasar los límites de la pista. Pero ese no fue el caso", indicó el piloto mexicano, que ahora es sexto en el Mundial, con 22 puntos.