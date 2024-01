El mundo del automovilismo vivió un momento épico luego de que Sergio Pérez fue brevemente entrevistado por Frankie Muniz . El actor famoso por su personaje de la serie ‘Malcolm el de en medio’, actualmente es piloto de NASCAR, y no ocultó su emoción al encontrarse al mexicano.

Checo Pérez le reveló a ‘Malcolm’ que, de no correr en la Fórmula Uno, posiblemente le gustaría hacerlo en WEC en la LMP1, en LeMans.

“¿Qué pasa? Me encontré con Sergio Pérez aquí en el lanzamiento de la temporada Ford Performance, y solo tengo una pregunta rápida. Si no estuvieras compitiendo en la Fórmula Uno, ¿hay alguna serie o tipo de carro que mires y digas: ‘Hombre, eso es lo que quiero hacer’, si no estuvieras en la F1?”, cuestionó Muniz al piloto tapatío.