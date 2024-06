El piloto mexicano Sergio Pérez alcanzó un acuerdo de renovación con la escudería Red Bull hasta 2026 y no tardó en salir a enviar un mensaje para sus millones de aficionados alrededor del mundo.

“¡Hola, amigos! Aquí Checo, estoy realmente contento con la noticia. Obviamente significa mucho”, comenzó su mensaje de Instagram el piloto tapatío quien dedicó palabras de agradecimiento a sus fans que no dejan de impulsarlo a mejorar.

“Quiero agradecer a todos los fans alrededor del mundo, que me siguen apoyando, que me siguen empujando hacia adelante y me acompañan en este viaje”, continuó Checo Pérez quien cerró su mensaje asegurando que aún tiene muchos éxitos por delante.