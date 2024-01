Explican porqué no es malo que Checo Pérez sea más lento que Verstappen

En declaraciones para Unibert, el finlandés aclaró que es evidente que el tapatío es más lento que su compañero Max Verstappen, aunque esto no es necesariamente malo o contraproducente para Pérez.

"Pérez es más lento que Max, eso es muy claro. Si el compañero más lento acepta la situación, es capaz de comunicar con claridad con el equipo y con los medios, es capaz de desarrollar el auto, está motivado y puede estar tres, cuatro décimas (atrás) de su coequipero más rápido, entonces no creo que sea malo, es una buena situación.

"Pero si el compañero empieza a quejarse, el equipo lo acusa de no dale un buen auto, no está motivado y los resultados varían mucho, no es bueno para el equipo y tiene que empezar a hacer cambios", agregó.