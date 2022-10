'Checo' Pérez presentó su espectacular casco para el Gran Premio de México

"Siempre, tenemos una planeación desde casi principio del año que estamos con ideas. Al final llegamos a un diseño, el diseñador me pasa algunas opciones diferentes y ya vamos seleccionando hasta que llegamos al producto final. También es muy importante que lo tenemos que cerrar muy temprano en el año porque si no, no alcanza a estar, salimos con los minis, entonces toda la producción no alcanza a estar si no lo tenemos todo en agosto, vamos contra el tiempo. Por dentro traemos la bandera de México, los colores", agregó el tapatío.