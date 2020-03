El DT de Brasil reveló un trauma que pudo acabar con su vida

"estoy traumatizado con los penales porque perdí el campeonato brasileño en los penales cuando era jugador, hace 33 años contra Sao Paulo. Joao Paulo falló y Sao Paulo ganó el campeonato, aunque tuvimos mejor desempeño en el torneo. Era un gran equipo, pero nosotros también y terminamos perdiendo y no pude dormir", reveló en el documental All or Nothing selección brasileña, que se muestra en Prime Video.