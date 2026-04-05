Liga MX David Faitelson y Marc Crosas protagonizan fuerte discusión tras el Santos vs. América Faitelson y Crosas se enganchan en vivo y el momento explota en redes.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video “No tienes hue…”: Así fue la discusión entre Faitelson y Crosas

Nuevamente, David Faitelson sostuvo una acalorada discusión con Marc Crosas que inmediatamente encendió las redes sociales; se volvió viral y generó cientos de interacciones a favor y en contra de ambos personajes.

El cruce entre ambos ocurrió cuando analizaban el mal paso que ha tenido América en el presente Torneo Clausura 2026, luego del empate que sacó en su visita a Santos por 1-1.

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¿Cómo inició la discusión entre Marc Crosas y David Faitelson?

David y Marc se encontraban en la misma mesa junto a Miguel Herrera, Mauricio Ymay y Emanuel Villa. Cuando desmenuzaban cómo fue la planeación de las Águilas, se llegó a la determinación de que alguien no hizo bien su trabajo y quién debería ser el culpable, cuando Crosas mencionó si el dueño, en este caso Emilio Azcárraga Jean, lo era por permitir estos movimientos.

Cuando Faitelson se encontraba en jaque, le dijo de forma contundente: “Tú a mí, me la pel...”, lo que generó una lluvia de risas.

Faitelson lo tachó de ser un muy mal compañero de trabajo

No quedó ahí, sino que Crosas continuó diciendo que David luego se atreve a criticar a todo mundo, pero no lo hizo en este caso.

“Como un gran compañero de trabajo, me echas al dueño de la empresa encima. No tienes hue..., y te voy a ver después de la pausa. Vamos a platicar tú y yo allá afuera. Eso no se hace”, finalizó David.

No es la primera vez que ambos tienen intensos debates. Antes ocurrió hace unos días, luego de que un sector de la afición mexicana lanzara abucheos al equipo durante el duelo ante Portugal en el Estadio Banorte.