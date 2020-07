Siboldi no quiso entrar en detalles y señaló que es parte del futbol, pero fue claro al comentar que no se iba a quedar callado si lo insultaban.

“No pasa nada, cosas de futbol, lo que pasa en la cancha se queda ahí. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar, fue intercambio de palabras. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos”, dijo el estratega de La Máquina tras obtener el pase a la Final de la Copa por México.