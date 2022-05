'The Black Spartan' Martínez: "Me siento extremadamente preparado"

"A pesar del cambio de oponente, me siento extremadamente preparado, ya que los estilos de lucha de [Mlambo] y [Vergara] son muy similares. Desde mi última pelea, hace casi un año, he estado trabajando en todos los aspectos de mi juego. No solo en mi estilo de lucha, sino también con mis aspectos condicionantes y psicológicos. Trabajar con un psicólogo deportivo me ha ayudado mucho".