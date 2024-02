Basurto pondrá a prueba el buen momento de Lloreda en Combate Global

La jaula abre las puertas este sábado cuando Combate Global presenta su primera cartelera de 2024 con la pelea principal entre el estadounidense Marcos Lloreda (13-8) y Javier Basurto (23-9) en una batalla en el peso welter. El evento se transmitirá este sábado por Univision a las 12 a.m. ET/9 p.m. PT.

Sin embargo, no tiene tarea fácil ante el ecuatoriano Basurto que llega ganando varios campeonatos en Sudamérica. También ha competido en muchas partes del mundo en una carrera que se remonta a 2012. La mayoría de sus victorias son vía paro del árbitro o sumisión.

Basurto, un ex levantador de pesas que entrena con FFC Perú y Entram Gym México, tiene mucha masa muscular. Por el contrario, Lloreda puede mantener un ritmo activo para los tres asaltos, lo que podría ser un factor para el sudamericano.

Lloreda tiene la ventaja en el stand up, ya que es más nítido con su boxeo. Basurto tiende a lanzar golpes no coordinado y se deja descuidado veces. Por el piso, cuenta con un buen ground and pound y tiene varias victorias por la vía de la sumisión. Lloreda, por otro lado, es agudo e inteligente con sus herramientas ofensivas, lo que podría beneficiarlo al final siempre y cuando evite un pleito.