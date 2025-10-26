    Box

    Triunfos de Jaret González y el ‘Picoso’ Arce en Box Televisa

    Jaret González y Damián Arce ganan sus respectivos combates por decisión unánime, en Box Televisa desde Aguascalientes.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Jaret González se lleva la victoria en Box Televisa

    Pugilistas sin mucho renombre, pero que cumplieron a las expectativas de una función de box celebrada en Aguascalientes. En primer instancia Martín León enfrentó a Jaret González en el peso Ligero combate celebrado a 10 rounds.

    Desde el inicio de la pelea, González comenzó a mostrar mejores 'argumentos' boxísticos, el pelear ante un campeón mundial, le sirvió para mostrar esta experiencia sobre Martín León. Golpes, movimientos y defensa fueron sus mejores armas a lo largo de los 10 asaltos.

    PUBLICIDAD

    Al final los tres jueces vieron ganar en las tarjetas a Jaret González por decisión unánime.

    ‘Picoso’ triunfo de Arce también por decisión unánime.

    Damián ‘Picoso’ Arce enfrentó a Víctor ‘Pulga’ Rojas en combate a ocho asaltos en el peso Minimosca en buena pelea porque tanto el cubano como el mexicano, no dejaron de intercambiar metralla, unos rounds fueron para el de casa y otros para el caribeño.

    Tras los ocho capítulos la victoria para el caribeño, por decisión unánime, en una controversial decisión.

    Video Resumen | Triunfo ‘picoso’ de Damián Arce al ganar por decisión

    Más sobre Box

    8:35
    Resumen | Triunfo ‘picoso’ de Damián Arce al ganar por decisión

    Resumen | Triunfo ‘picoso’ de Damián Arce al ganar por decisión

    1:42
    ‘Maravilla’ Martínez lanza reto a Chávez Jr. tras enterarse de su caso judicial

    ‘Maravilla’ Martínez lanza reto a Chávez Jr. tras enterarse de su caso judicial

    1:30
    Confirman próxima pelea de Chávez Jr. y buscarán título mundial nuevamente

    Confirman próxima pelea de Chávez Jr. y buscarán título mundial nuevamente

    1 min
    ¡’Pitbull’ Cruz regresa a los cuadriláteros en combate estelar!

    ¡’Pitbull’ Cruz regresa a los cuadriláteros en combate estelar!

    1 min
    ¡Luto para Julio César Chávez por la muerte de un ser querido!

    ¡Luto para Julio César Chávez por la muerte de un ser querido!

    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD