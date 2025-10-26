Video Resumen | Jaret González se lleva la victoria en Box Televisa

Pugilistas sin mucho renombre, pero que cumplieron a las expectativas de una función de box celebrada en Aguascalientes. En primer instancia Martín León enfrentó a Jaret González en el peso Ligero combate celebrado a 10 rounds.

Desde el inicio de la pelea, González comenzó a mostrar mejores 'argumentos' boxísticos, el pelear ante un campeón mundial, le sirvió para mostrar esta experiencia sobre Martín León. Golpes, movimientos y defensa fueron sus mejores armas a lo largo de los 10 asaltos.

Al final los tres jueces vieron ganar en las tarjetas a Jaret González por decisión unánime.

‘Picoso’ triunfo de Arce también por decisión unánime.

Damián ‘Picoso’ Arce enfrentó a Víctor ‘Pulga’ Rojas en combate a ocho asaltos en el peso Minimosca en buena pelea porque tanto el cubano como el mexicano, no dejaron de intercambiar metralla, unos rounds fueron para el de casa y otros para el caribeño.

Tras los ocho capítulos la victoria para el caribeño, por decisión unánime, en una controversial decisión.