Teofimo López sobre Lomachenko: "Es muy chiquito, voy por el KO"

Pero el ucraniano no está de acuerdo en el tema de las tallas y pesos, pues recordó que actualmente posee tres de los cuatro campeonatos absolutos de la división (WBC, WBA Y WBO), con lo que ha demostrado que las 135 libras no son un problema para él.

"El peso no es problema para mí. Tengo los tres títulos en esta división y no he perdido, así que esto no es nuevo para mí".