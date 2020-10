Ryan García y Teofimo López, en la mira de Mayweather

Ante la pregunta de su ve a Davis emparejándose con Teofimo, el campeón de moda en el boxeo, Mayweather recalcó que no pueden subestimar al mexicano, pero ello no evitó que diera una posible lista de rivales futuros.

"Teofimo es un extraordinario peleador, felicitaciones por lo que logró, pero no sabemos que lo depara el futuro. Por supuesto nos gustaría enfrentarlo y sería una pelea emocionante. Pero Leo Santa Cruz es un duro competidor, no podemos subestimarlo, en el pasado peleadores han subestimado a sus rivales y terminan perdiendo, así que no queremos saltarlo, vamos paso a paso. Si fuera mi decisión, como promotor, así es como lo veo: le ganamos a Leo Santa Cruz, después vamos con Ryan García, y después con Teofimo López".

"'Tank' es el único peleador en la actualidad que está haciendo lo que yo hice en su momento, llena los recintos donde sea que pelee, está en el camino correcto y aunque no es un ‘Money’ Mayweather todavía está en la faceta del ‘Pretty Boy’ Floyd, como cuando me enfrenté a Arturo Gatti. Lo que tengo que hacer es ayudarlo y apoyarlo, y todo puede pasar”.

Por último, Mayweather habló de si regresa o no a los cuadriláteros, y por qué lo haría o bajo qué condiciones, ya que afirma el dinero ya no es un problema.

"No sabemos, por el momento hago peleas de exhibición, estoy cien por ciento seguro que no enfrentaré a ningún boxeador más. Mi salud es lo más importante, el dinero no me hace a mí, yo lo creo, y mi bienestar es más importante. En cuanto a peleas de exhibición y enfrentar a peleadores de MMA en un ring de boxeo, sin duda".