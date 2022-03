Valdez reconoce que para ser como Chávez necesita derrotar a Shakur

"Es difícil no hacerlo personal con todos los insultos y declaraciones y más cuando la gente le cree, quisiera no tomarlo personal, pero tengo que ser más frío, no caer en su juego, porque ya iría perdiendo la pelea. Son solo palabras, él cree que es el mejor, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. La disciplina será la clave, siempre he sido un peleador disciplinado, dejaré que mis puños hablen por sí solos".