'Barby' Juárez: "He hecho lo doble que Canelo, no gano lo mismo"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Mariana 'Barby' Juárez señaló la gran brecha salarial de género que existe en el boxeo profesional y puso de ejemplo el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera en comparación con los millones de 'Canelo' Álvarez.

"He hecho lo doble que Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje", comentó la tricampeona mundial para Publisport.

La 'Barby' Juárez, quien perdió el campeonato gallo del Consejo Mundial de Boxeo el año pasado ante su compatriota Yulihan 'Cobrita' Luna, menciona que el género en el pugilismo sí hace diferencia, ya que de haber nacido hombre y con sus logros tendría otra calidad de vida.

"Si yo hubiese sido hombre y con lo que he hecho, la verdad que viviría en Lomas de Chapultepec o traería manejando un carro de lujo, unos guardaespaldas atrás cuidándome, pero bueno vivimos en Santa Ursula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Ursula y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo", agrega Mariana Juárez entre risas.

Finalmente, la 'Barby' Juárez recuerda sus inicios en el boxeo profesional y lo difícil que fue hacerse de un nombre en un deporte erróneamente reservado solo para hombres.