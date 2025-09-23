Bivol prefiere a Messi sobre Cristiando Ronaldo para el futbolista ideal
El campeón semicompleto no ocultó su admiración por esta otra leyenda del balompié.
Dmitry Bivol, campeón mundial semicompleto unificado y exrival de Canelo Álvarez, hizo enojar a más de un seguidor de Cristiano Ronaldo al escoger a su futbolista ideal.
Bivol, conocido por ser ferviente seguidor del Zenit de San Petersburgo, respondió de esta manera la dinámica del club sobre el futbolista ideal de acuerdo a sus gustos.
- Pie izquierdo: Roberto Carlos
- Pie derecho: David Beckham
- Habilidades: Lionel Messi
- Velocidad: Usain Bolt
- Disparo: Roberto Carlos
- Cabeza: Zinedine Zidane
- Inteligencia: Messi
Bivol cumplió su sueño hace algunos meses previo a la pretemporada del Zenit al entrenar con el primer equipo y vivir por un día la experiencia de convertirse en futbolista profesional.
El campeón también formó parte de la campaña publicitaria del Zenit y la revelación de su actual uniforme para conmemorar los 100 años de uno de los clubes de futbol más grandes de Rusia.
Tras haber ganado la revancha ante su compatriota Artur Beterbiev a inicios de año en Arabia Saudita, Bivol dejó vacante el título del CMB en peso semicompleto para poder buscar la trilogía a principios de 2026.