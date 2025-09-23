Video Bivol describe a su futbolista ideal y hace enojar a fans de CR7

Dmitry Bivol, campeón mundial semicompleto unificado y exrival de Canelo Álvarez, hizo enojar a más de un seguidor de Cristiano Ronaldo al escoger a su futbolista ideal.

Bivol, conocido por ser ferviente seguidor del Zenit de San Petersburgo, respondió de esta manera la dinámica del club sobre el futbolista ideal de acuerdo a sus gustos.

PUBLICIDAD

Pie izquierdo: Roberto Carlos

Pie derecho: David Beckham

Habilidades: Lionel Messi

Velocidad: Usain Bolt

Disparo: Roberto Carlos

Cabeza: Zinedine Zidane

Inteligencia: Messi

Bivol cumplió su sueño hace algunos meses previo a la pretemporada del Zenit al entrenar con el primer equipo y vivir por un día la experiencia de convertirse en futbolista profesional.

El campeón también formó parte de la campaña publicitaria del Zenit y la revelación de su actual uniforme para conmemorar los 100 años de uno de los clubes de futbol más grandes de Rusia.