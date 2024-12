"Desde luego que estuvimos hablando de Canelo. Crawford quiere pelear con él y lo primero que me preguntó fue que cómo estuvo mi pelea con Canelo. Le respondí que yo gané, pero no podría decirle cómo sería el estilo de pelea si se enfrentaran.

"Yo no le daría consejos, porque él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué tendría que darle consejos?, pero si me los pide, le compartiré mi experiencia", comentó para el medio ESNEWS.

Crawford y Canelo dan señales de una pelea en 2025

"Ya veremos, no podemos decir que no sucederá ni tampoco que sí se hará la pelea. Esperemos y veamos, no creo estar persiguiendo a Canelo, solo quiero la oportunidad de pelear con el mejor rival de mi generación. Me encantaría enfrentarme a otro grande del boxeo, es todo. Si se lleva a cabo sería la pelea más grande del boxeo al día de hoy".