David Benavidez demerita el reinado de Canelo en 168 libras

"Soy el contendiente número 1 por el título, lo he probado una y otra vez. Si tengo que seguirlo probando hasta que consiga esa pelea, eso haré. Nadie puede ganarme. Si tengo que ganar 10 peleas más para conseguir a Canelo, eso haré. Es mi derecho, me lo gané y si no me lo dan voy a tomarlo por mí mismo", sentenció.