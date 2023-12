McGregor busca pelear con Pacquiao ante 'ninguneo' de UFC

"Mac tiene mucho todavía que dar y mucho que ofrecer. Así que ya se está hablando de una pelea con Manny Pacquiao aquí en Arabia Saudita, ya que UFC no me dice nada.

"Quiero que me den algo. Se supone que regresaré en abril cuando me dijeron que sería en diciembre. He enfrentado a varias figuras mundiales y sé que vendo más que todos juntos".