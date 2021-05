'Canelo' Álvarez: "El boxeo lo hago por gusto no por dinero"

Los fanáticos del boxeo que no gustan del boxeo de Canelo y que lo consideran ventajoso al negociar han considerado que todo se trata de un tema de dinero, sin embargo, hace no mucho el pugilista mexicano dejó en claro que no boxea por un tema monetario sino por gusto.

“Yo me pudiera retirar y podría vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeador nada más un gusto y no hacerlo por dinero; siempre el boxeo lo hago porque me gusta y porque lo disfruto no porque voy a ganar dinero”, reveló el pugilista mexicano Graham Bensinger.