Justin Gaethje minimiza a McGregor y prefiere a Khabib

“Él está perdiendo mucho respeto en el juego y probablemente no le importa pero alguien como yo, incluso él asumiría que me importa un poquito en estos momentos. Él no tiene las cartas sobre la mesa y yo me he puesto en una gran posición, ahora yo puedo escoger entre pelear con Khabib o Conor y si quisiera pelear con Conor en este momento podría hacerlo, créanme, y por el momento no me tendrá, a no ser que Khabib no pueda pelear por alguna razón.