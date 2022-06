Tiger Woods renuncia a jugar el Abierto de Estados Unidos

Tiger Woods, exnúmero uno del golf mundial, anunció que no participará la próxima semana en el tercer grande de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, para poder recuperarse y estar en condiciones de jugar en el Abierto Británico.

Woods señaló que había informado ala Asociación de Golf de que no iba a competir entre el 16 y el 19 en The Country Club de Brookline, donde defenderá el título el español Jon Rahm.