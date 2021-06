Tsitsipas carga con la derrota en Roland Garros y la muerte de su abuela el mismo día

"La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento de la vida, ya sea solo o con otros”, reflexionó Tsitsipas en una publicación en su cuenta de Instagram. “Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. 5 minutos antes de entrar en la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida. Una mujer sabia cuya fe en la vida y su voluntad de dar y proveer no se pueden comparar con ningún otro ser humano que haya conocido”.