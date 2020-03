Serena Williams reveló que está lidiando con la ansiedad

“Por ansiedad quiero decir que estoy al límite. Cada vez que alguien estornuda a mi alrededor o tose, me vuelvo loca. No salgo con nadie, y cuando digo alguien me refiero a mi hija. Ella tosió, me enojé y la miré de reojo. Le di esa 'Serena enojada' y luego me puse triste. Pensé: ¿Está bien? ¿Hay algo mal con mi hija? ¿Hay algo que pueda hacer?' Simplemente no sé qué hacer, así que en lugar de estar relajada estoy realmente bajo un montón de estrés”, apuntó la tenista.