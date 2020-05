Roger Federer temió retirarse tras cirugía en 2016

"Tuve la lesión en 2016 y fue un año muy difícil. Tenía pensamientos, claro. ¿Será que este va a ser el final? ¿o no?. Pero realmente sentí que esa cirugía no iba a terminar con mi carrera. Creía que tendría una segunda oportunidad. Y la tuve. Eso fue una gran sorpresa para mí. Pude regresar en 2017 muy fuerte, no solo en el Abierto de Australia, sino durante todo el año", aseguró Federer.