Nadal, en una plática de amigos con Federer y Murray

Federer y Nadal organizaron un encuentro de varios minutos en Instagram, en el que Nadal tuvo problemas al principio para conectar con Federer, lo que desató las burlas de Andy Murray en los comentarios. "Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram", dijo el escocés.

"Va mejorando. Está cada vez mejor, sin estrés, sin prisas, tengo mucho tiempo para recuperarme. Me siento feliz. Es la segunda operación y es más fácil que la primera, tú lo sabes mejor que nadie", dijo Nadal.

"No puedo jugar con la derecha, es una leyenda", respondió entre risas Nadal. "Puedo escribir con la derecha, puedo jugar al baloncesto con ella, pero en el tenis y el futbol soy zurdo", destacó.

Nadal también conversó con Andy Murray y cuando este le sugirió que disfrutara las noches mientras no tenga hijos , el español le respondió que espera estar en su situación dentro de no mucho tiempo.

“Sí, no hago otra cosa, es decir, jugué mi primer partido hoy. A veces duermo de noche y otros de día, no es igual todos los días, no tengo niños como tú, así que todos los días son distintos y puedo jugar”, concluyó Nadal.