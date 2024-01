Leylah Fernández es la nueva promesa del tenis profesional de la WTA

Nació en Canadá, pero no solo representa a su país de origen, también a millones de hispanos.

Su papá, Jorge Fernández, no solo guía los pasos de su hija fuera de las canchas del tenis profesional luego de que llegara a una Final de Grand Slam en el US Open de 2021 .

“Mis padres, mi familia son mi alma. Como jugadora tengo mucha suerte de tener a mi papá como mi entrenador. Él siempre me va a decir la verdad y cada vez que él me dice que no estoy trabajando fuerte, yo sé que tengo que correr más rápido, golpear más rápido, ser más precisa con mis golpes”.