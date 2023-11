"Bueno, la verdad que muy contento de poder venir por primera vez a Ciudad de México y poder jugar aquí en frente del público mexicano. Ya lo pude hacer en Acapulco en 2021, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo otra vez. Así que muy, muy contento y ilusionado".

El juvenil tenista español se consagró en años anteriores en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, cita a la que falló en este 2023 , pero eso no le impidió aceptar la propuesta para jugar en la capital mexicana.

"Efectivamente, el año pasado no pudo ser en Acapulco. Me hubiera encantado jugar, pero bueno, por problemas físicos no pude. Y bueno, pues aquí estamos ya con ganas de jugar".