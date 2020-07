Djokovic denuncia una "caza de brujas" y no sabe si jugará el US Open

Novak Djokovic , número uno del tenis mundial, denunció que se siente sometido a una "caza de brujas" por organizar el torneo en el que se contagiaron de la COVID-19 varios jugadores y dijo que todavía no sabe si participará en el US Open que se disputa entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

"Ahora no sé qué va a pasar. No le favorece el US Open lo que pasa en las últimas semanas, pues están creciendo mucho los números de contagiados (con la COVID-19), sobre todo en Nueva York", dijo Djokovic en una entrevista con el diario deportivo serbio Sportski zurnal.