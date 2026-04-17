NFL Texans firman a Will Anderson Jr, con contrato histórico en la NFL El defensivo de tercer año en la liga, se sigue confirmando como uno de los mejores con su contrato récord que llega a los 150 millones de dólares.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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La NFL volvió a sacudir el mercado con un movimiento histórico. Los Houston Texans acordaron una extensión de contrato con el defensivo Will Anderson Jr, por tres años y 150 millones de dólares, con 134 millones garantizados.

El acuerdo convierte a Anderson Jr. en el jugador mejor pagado que no es quarterback en la historia de la liga, un reflejo del impacto inmediato que ha tenido desde su llegada a la NFL y de su valor dentro del esquema defensivo de Houston.

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¿Qué números respaldan a Will Anderson Jr.?

En una liga donde los quarterbacks dominan los contratos más altos, este acuerdo marca un precedente para los jugadores defensivos. La inversión de los Texans confirma que Anderson Jr, es considerado una pieza franquicia, capaz de liderar una defensa y cambiar el rumbo de una organización.

Sus números lo avalan. En solo tres temporadas en la liga, suma 30 capturas de quarterback, 136 tacleadas combinadas, tres fumbles forzados y dos fumbles recuperados. Fue Novato Defensivo del Año en 2023.

Ha sido seleccionado al Pro Bowl en 2023 y 2025, e incluso en la reciente campaña fue designado jugador All-Pro.

Houston basa su poder en la defensa

Con esta renovación, Houston asegura a una de sus estrellas jóvenes a largo plazo, enviando un mensaje claro: el equipo apuesta por construir una defensa dominante alrededor de Anderson Jr. de cara a las próximas temporadas.

Este movimiento no solo redefine el mercado para jugadores defensivos, sino que también posiciona a los Texans como un equipo dispuesto a competir con agresividad en la nueva era de la NFL.