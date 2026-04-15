NFL Washington Commanders presenta casco alternativo con elemento del pasado El equipo de la NFL reveló sus nuevas equipaciones y destacó uno de sus cascos alternativos que incorpora un diseño que recuerda a los antiguos RedSkins.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Así es el deslumbrante escudo alternativo de Washington Commanders

La temporada 2026 de la NFL ya se acerca y los Washington Commanders dieron a conocer sus uniformes y cascos resaltando las tonalidades características del conjunto, así como su también un diseño alternativo, siendo este últimos el que han causado admiración.

Su uniforme principal mantiene sus colores tradicionales con un jersey base en color rojo, números en blanco y vivos en amarillo. Los pantalones son blancos con líneas rojas y amarillas. En tanto que el casco es rojo con una línea blanca hacia la mitad la cual contiene otra amarilla y el escudo es la W en amarillo.

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El segundo uniforme muestra un jersey blanco, números y vivos en cuello rojo oscuro, así como detalles en amarillo. El pantalón en rojo con vivos blancos y amarillos, en tanto que el casco también es rojo. Este uniforme recuerda el de la era del SuperBowl.

UNIFORME ALTERNATIVO DE WASHINGTON RECUPERA LA LANZA

Por otra parte, el que llama la atención es el uniforme alternativo, denominado "Hail Raiser", el cual es completamente en negro con vivos en rojo y amarillo en camiseta y pantalones.

El casco es también en color negro y la línea de en medio intercala el rojo y amarillo. Mientras que el logo es la W atravesada por una lanza, un elemento que ya había utilizado antes en su etapa como Redskins.