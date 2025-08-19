Como en los grandes momentos de la NFL, la selección mexicana femenil de flag gootball ganó el título en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 en la última jugada del partido.

Con solo tres segundos en el reloj, la mariscal de campo mexicana, Diana Flores, combinó con Victoria Chávez y lograron una anotación para darle la vuelta 26-21 a Estados Unidos sobre el tiempo. La repercusión del triunfo de las verdes, en este caso de blanco, fue de tal nivel que hasta Tom Brady, el GOAT de los quarterbacks, reaccionó y lo hizo de gran manera.

" Muy cool ver la pasión del flag football en los Juegos Mundiales esta semana" escribió en su Instagram al compartir un video de la entrevista que se le hizo a Diana Flores, la capitana del representativo mexicano, tras la obtención del oro en la competencia.

El conjunto femenino logró su segundo título consecutivo en la competencia, luego del conseguido en Birgminham en el 2022, también ante el equipo de las barras y las estrellas, al cual Brady también felicitó por "pelear toda la semana".

También hizo hincapíe en el equipo chino de muy reciente formación: "el juego está creciendo", aseguro.

La victoria del conjunto azteca es muy significativa ya que el flag football debutará en los próximos Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028 y llegarán, seguramente, como uno de los grandes favoritos.

Por cierto, a Brady se le ha preguntado sobre si le gustaría participar en la justa veraniega y salir del retiro.

A lo que a respondido categoricamente: " Si me ponen un balón en la mano, tengan cuidado. Porque eso sigue ahí. Eso nunca va a desaparecer".